Cenevre'deki 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansında Guterres-Tatar ikili görüşmesi sona erdi
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Cenevre'deki 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansında Guterres-Tatar ikili görüşmesi sona erdi

Cenevre'deki 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansında Guterres-Tatar ikili görüşmesi sona erdi
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde başlayan, 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konferansında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasındaki ikili görüşme sona erdi.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde başlayan, 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konferansında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasındaki ikili görüşme sona erdi.

İkili görüşme, BM Cenevre Ofisi'ne yakın bir bölgede bulunan InterContinental Hotel'de gerçekleşti.

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede, Tatar'a KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve diğer yetkililer eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşme çıkışında açıklama yapmadı.

Öte yandan, BM'ye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Guterres, taraflardan basına açıklama yapması konusunda telkinde bulundu.

Guterres'in, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

BM Genel Sekreteri, akşam da Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere heyet başkanları onuruna bir resepsiyon verecek.

Öte yandan, İsviçre polisinin otel etrafında geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Polis, görüşmelerin yapıldığı otele giden ana yollarda araçları durdurarak arama yaptı.

Konferansta Türkiye'yi, başında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bulunduğu heyet temsil ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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