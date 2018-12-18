Cenevre'de Düzenlenen Suriye Konulu Bakanlar Toplantısı Başladı

Cenevre'de Düzenlenen Suriye Konulu Bakanlar Toplantısı Başladı

Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları, Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabaları çerçevesinde Anayasa Komitesi kurulması konusunu ele almak için Cenevre'de buluştu.

Cenevre'de Düzenlenen Suriye Konulu Bakanlar Toplantısı Başladı

Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları, Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabaları çerçevesinde Anayasa Komitesi kurulması konusunu ele almak için Cenevre'de buluştu. Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre ofisinde bir araya geldi.

Kaynak: DHA
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