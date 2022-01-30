Cenevre'de düzenlenen ışık festivaliyle sanat şehirle buluşuyor

İsviçre'nin Cenevre kentinde her yıl şehrin merkezindeki sokaklarının ışıklarla aydınlatıldığı "Geneva Lux" festivali düzenleniyor.

Şehirde 8 yıldır yapılan ve bu yıl 21 Ocak-6 Şubat'ta gerçekleştirilen festival kapsamında, Cenevre'nin tanınmış sokakları ve yapılarında her gün ayrı bir sanatçının tasarladığı ışıklandırma çalışması sergileniyor.

Cenevre'nin Mont-Blanc Köprüsü'ndeki ışıklandırmalar, halkın en çok dikkatini çeken çalışmalar arasında yer alıyor.

Köprünün yanına yerleştirilen ışıklı plastikten yapılmış dev insan figürleri, uzaktan bakıldığında köprüyü tutan kolonlar gibi görünüyor. Şehirde yaşayan ve turistik amaçlı Cenevre'ye gelen çok sayıda kişi, akşam saatlerinde bu görüntüyü kaydetmek için köprüye geliyor.

Fransız sanatçı Felix Michel'in köprünün alt geçidine kurduğu ve "Nausicaa" adını verdiği çalışmada ses ile uyumlu ışıklandırmalar, farklı bir atmosfer yaratıyor.

Köprünün diğer alt geçidinde yer alan ve Thomas Perrodin ile Thomas Köppel'in tasarladığı "Uçurum" çalışması, animasyonlu ışıklandırma tekniğiyle alt geçitten geçenleri akvaryumun içinde hissettiriyor.

Cenevre Gölü'nde akşam sergilenen fıskiyeli ışık gösterileri, Mont-Blanc Köprüsü yakınlarında buzdan yapılan Eskimo evi şeklindeki ışık çalışması ve şehrin Molard Meydanı'ndaki pervaneli ışık gösterisi de halkın beğenisini çeken çalışmalar arasında yer alıyor.

Geneva Lux festivali, toplam 24 ışıklandırma gösterisinden oluşuyor.

"Cenevre, kültürel yönleriyle daha fazla tanıtılmalı"

Festivali izlemeye gelen ve AA muhabirine konuşan Cenevre sakini Ben Geillet, son birkaç yıldır bu ışık şölenini beğenerek izlediğini söyledi.

Geillet, "Cenevre, sanatın şehir ve doğayla buluştuğu güzel bir şehir. Şehri canlandıran bu tür etkinlikleri görmek bizi sevindiriyor." dedi.

Cenevre'ye dair sanatsal ve görsel etkinlikleri görüntüleyip şahsi YouTube kanalında paylaştığını da aktaran Geillet, "Doğup büyüdüğüm şehrin güzelliklerini tanıtmak için elimden geldiğince videolar çekip, insanların dikkatini çekmeye çalışıyorum. Cenevre'nin kültürel yönleriyle daha fazla tanıtılması gerekiyor." ifadesini kullandı.