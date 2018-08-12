Cenevre'de Büyüleyici Havai Fişek Gösterisi

İsviçre'de her yıl düzenlenen Cenevre Festivali kapsamında gerçekleştirilen havai fişek gösterisi göz kamaştırdı.

Bu yılki Cenevre Festivali kapsamında düzenlenen hava fişek gösterisi gökyüzünü aydınlattı. Cenevre Gölü kenarında gerçekleştirilen 45 dakikalık muhteşem havai fişek gösterisinde 2 ton barut kullanılırken, 360 derecelik bir görünürlük sunmak için 75 farklı lokasyondan havai fişek ateşlendi.

Her yıl Ağustos ayında düzenlenen ve 10 gün süren Cenevre Festivali'nde, ziyaretçilere dünya mutfağından farklı lezzetler sunulurken, dans etkinlikleri ve yüzlerce konser organizasyonları da düzenleniyor. - CENEVRE