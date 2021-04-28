Cenevre'de 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansının ikinci oturumu başladı

İsviçre'nin Cenevre kentinde BM öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın ikinci oturumu başladı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde BM öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın ikinci oturumu başladı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde BM öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın ikinci günündeki ilk toplantının birinci oturumu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlığında gerçekleştirilmişti. Konferansın ikinci gününde sabah yapılan ilk oturumun ardından ara verilmiş, ikili görüşmeler yapılmıştı. Verilen aranın ardından heyetler, BM Cenevre Ofisi'nde ikinci oturuma başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu toplantı salonuna birlikte geldi.

Guterres'in akşam ise heyet başkanları onuruna gayriresmi akşam yemeği vermesi beklenirken, Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerinin yarın tamamlanması öngörülüyor.

Öte yandan Tatar toplantıda, BM Genel Sekreterinin inisiyatif alıp, yeni bir BM kararı geçirmesini ve Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rumlarla eşit uluslararası statüye ve egemenliğe sahip olmasını ve Kıbrıs'ta kalıcı çözümü amaçlayan 6 maddeden oluşan bir öneriyi BM'ye sunmuştu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı