Cenevre'de 5+1 gayrıresmi Kıbrıs konferansı ikinci gününde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cenevre'de 5+1 gayrıresmi Kıbrıs konferansı ikinci gününde

Cenevre'de 5+1 gayrıresmi Kıbrıs konferansı ikinci gününde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam ediyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans ikinci gününde devam ediyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde düzenlenen konferans öncesi BM Cenevre Ofisi'ne giriş yapan ülke temsilcileri ile aile fotoğrafı çekildi. Fotoğraf çekiminin ardından Guterres'in başkanlığında ilk toplantı başladı. Toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bulunuyor. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türk bayrağını yırtan hadsiz Yunan vekil Ioannis Lagos tutuklandı
Türk bayrağını yırtan hadsiz Yunan vekil Ioannis Lagos tutuklandı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Adnan Menderes Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş Hakan Altun Hande Erçel
Spor Gökhan Gönül Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cenevre'de 5+1 gayrıresmi Kıbrıs konferansı ikinci gününde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 13:53:37. #1.14#

title