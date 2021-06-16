Cenevre 36 yıl sonra ABD-Rusya zirvesine ev sahipliği yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cenevre 36 yıl sonra ABD-Rusya zirvesine ev sahipliği yapıyor

Cenevre 36 yıl sonra ABD-Rusya zirvesine ev sahipliği yapıyor
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geleceği zirve, 1985'ten sonra kentte düzenlenen ikinci ABD-Rusya zirvesi olacak.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geleceği zirve, 1985'ten sonra kentte düzenlenen ikinci ABD-Rusya zirvesi olacak.

Cenevre'de, Kasım 1985'te dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile eski SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında yapılan tarihi zirveden 36 yıl sonra, ABD-Rusya zirvesi heyecanı yaşanıyor.

Başta Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde olmak üzere, tarihte pek çok uluslararası zirve, toplantı ve barış görüşmelerine ev sahipliği yapan kent, kırmızı alarma geçti. Şehirdeki yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekiyor.

Zirve, Leman Gölü (Cenevre Gölü) kıyısında, 18. yüzyılda bir parkın içinde inşa edilen Parc de La Grange'de yapılacak.

Uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği, 1000'den fazla gazetecinin akredite edildiği zirvenin yapılacağı villanın yakınında uluslararası basın merkezi kuruldu.

Resmi program açıklanmadı

Brüksel'deki temaslarını tamamlayan ABD Başkanı Biden, dün TSİ 17.30'da kentteki Cointrin Havalimanı'na indi. Biden, ilk görüşmesini İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin ile yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in ise TSİ 13.00'te gelmesi bekleniyor.

Zirve'ye ilişkin resmi program açıklanmadı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, iki liderin görüşmesi TSİ 14.00 sularında başlayacak ve yaklaşık 4 saat sürecek.

Görüşmenin ardından Putin'in TSİ 18.30'da, Biden'ın ise TSİ 20.00'de ayrı ayrı basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

"Cenevre zirveye hazır"

İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kentin Biden-Putin zirvesine hazır olduğu bildirildi.

Açıklamada, Cenevre'nin uzun süreli ev sahipliği geleneğini sürdürdüğü zirvenin "şehrin kalbinde" yapılacağı bildirildi.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Parmelin, dün yaptığı açıklamada, söz konusu zirvenin sadece iki ülke arasındaki ilişkiler için değil, dünyadaki bütün ülkeler için "umut verici bir işaret" olduğunu belirtmişti.

Öte yandan zirve nedeniyle şehirde hayat adeta durdu. Zirvenin yapılacağı bölge ile ABD ve Rus heyetlerinin konaklayacağı otellere giden yollar ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bini geçti
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bini geçti
ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü konulardan Afganistan'ın sorulması üzerine 'Uzun görüşmelerimiz oldu.
ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü konulardan Afganistan'ın sorulması üzerine "Uzun görüşmelerimiz oldu.
Son dakika: Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi: 'Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık'
Son dakika: Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi: "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Bergen Müge Anlı Merve Dizdar Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Şenol Güneş Okay Yokuşlu Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cenevre 36 yıl sonra ABD-Rusya zirvesine ev sahipliği yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 12:06:34. #1.15#

title