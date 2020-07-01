Çene yapısı bozuk doğan buzağı tedavi edildi Batman'ın Kozluk ilçesinde çene yapısı bozuk doğan buzağı tedavi edildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde çene yapısı bozuk doğan buzağı tedavi edildi.

Ağaçlık köyünde oturan çiftçi Mahsuk Baskın'ın doğum yapan ineğinin doğurduğu buzağının anomali dünyaya geldiğini fark etti. Durumun Kozluk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine köye gelen ekipler, yaptığı incelemede buzağıda üç çene yapısı ve iki dil şekillendiği tespit edildi.

Olayı öğrenen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatları ile buzağıyı köyden alan ekipler Diyarbakır Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi cerrahi kliniğinde getirdi.

Burada yapılan operasyonun ardından tedavi edilen hayvan sahibine teslim edildi.

"Bakan Pakdemirli'ye çok teşekkür ediyoruz"

Baskın AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğan buzağının 3 çene ve 2 dili dolayısıyla beslenemediğini belirterek, bu nedenle çok üzüldüğünü söyledi.

Çocuklarının buzağının bu halini sosyal medya hesabından paylaşması üzerine durumu öğrenen Bakan Pakdemirli'nin ekipleri köye gönderdiğini kaydetti.

Bakanın talimatıyla ekiplerin hayvanını götürdüğü Diyarbakır'da ameliyat ettirdiğini dile getiren Baskın, "Sonra eve getirdik durumu çok iyi. Bakan Pakdemirli'ye çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Sadık Yayla, getirilen buzağının yapılan kontrolünde 3 çenesi ve 2 dilinin olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Buzağının tedavisinin yaptıkları ameliyatla başarılı bir şekilde tedavisinin tamamlandığını aktaran Yayla, ameliyat sayesinde normal şekilde buzağının beslenmesine kavuştuğunu kaydetti.

Kaynak: AA