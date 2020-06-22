Çene ve yüz kemiği kırıklarına endoskopik müdahale Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Dr.

Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Seçkin Aydın Savaş, çene ve yüz kemiğinde oluşan kırıkları, yüzde hiçbir kesi izi olmadan ve sinir hasarına maruz kalmadan endoskopik yöntemle tedavi ettiklerini söyledi.

ALKÜ Rektörü Ekrem Kalan, Savaş ve ALKÜ Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Gözde Orhan Kubat ile Rektörlük binasında düzenlediği basın toplantısında, tedavi sistemi hakkında bilgi verdi.

Ülke genelinde birkaç merkezde kullanılan endoskopik yöntemin, üniversite bünyesindeki hastanede de artık uygulanabildiğini belirten Kalan, "Hocalarımız gerçekleştirdikleri operasyon ile yüzde kalıcı bir hasar bırakmadan görünmeyen bir kesi ile endoskopik bir cerrahi müdahale gerçekleştiriyorlar." dedi.

Savaş da bazı kırık bölgeleri onarmak için açık teknikle büyük cerrahi kesiler yaptıklarını ve bu durumun da hastada büyük izlere, yüz sinir felcine ve göz kapağı problemlerine neden olabildiğini söyledi.

Endoskopik yöntem ile bu problemlerin önüne geçildiğini dile getiren Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ucunda küçük bir kamera bulunan cihaz yardımıyla ağız içinden ya da cilde küçük bir kesi yapılarak kırık hattı görüntüleyebiliyor ve tedavisini gerçekleştiriyoruz. Bu hafta içinde iki hastamızın endoskopik yöntem kullanarak yüzünde herhangi bir kesi yapmaksızın yüz kırıklarını onardık."

Savaş, yöntem ile trafik kazaları, yüksekten düşme ve yüze alınan darbe gibi çeşitli sebeplerle ortaya çıkan çene ve yüz kemiği olan hastaların kısa sürede sağlıklarına kavuştuklarını kaydetti.

ALKÜ Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Gözde Orhan Kubat da söz konusu iki hastadaki kırıklıkları plak ve vidalar yardımıyla onardıklarını belirtti.

Kaynak: AA