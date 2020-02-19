Çene ağrısının altından kalp krizi çıkabilir

19.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:08

KIŞIN soğuk nedeniyle damarların büzülmesi, kan basıncını yükseltiyor. Sol kola ve omza vuran ağrı, kalp krizinin önemli belirtisi olarak sayılırken, alt çeneye doğru yayılan ağrı da kriz göstergesi olabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kemal Kunovac, belirtilere karşı uyararak, "Kışın kalp krizi riski artar. Göğüs kafesi ortasında başlayan, özellikle sol kola, omuza ve alt çeneye doğru yayılan ağrı, soğuk terleme ve fenalık hissi kalp krizinin işaretleri olabilir. Kışın kalın ve yünlü soğuktan koruyan kıyafetleri tercih edin, yağlı, hamurlu gıdalar yerine sebze tüketin" dedi.

Fındıkzade Medipol Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Uzm. Dr. Kemal Kunovac, kış aylarında kalp krizi riskinin daha fazla olduğuna dikkat çekerek uyardı. Dr. Kunovac, soğuk havanın kalp üzerine etkisine ilişkin "Soğuk havalarda damarlar büzülür, bu sebepten dolayı kan basıncı yükselir ve kalp yükü artar. Artan kan basıncı kalp krizlerinin en önemli nedenlerinden biridir. Ayrıca kalbi besleyen koroner damarların büzülmesi sonucu kalp kaslarına daha az kan gönderilir, onlar da oksijensiz kalarak kalp krizine yol açabilir" diye konuştu.

ENFEKSİYONLARA DİKKATKış aylarındaki değişen beslenmenin de kalp krizini tetiklediğine değinen Dr. Kunovac "Kalp krizlerinin kış aylarında artmasının ikinci sebebi de yağlı ve hamurlu besinleri daha fazla tüketmemizdir. Bu gıdalar damar tıkanıklığa ve böylece kalp krizlerine sebebiyet vermektedir. Ayrıca soğuk havalarda üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları da artar. Bu enfeksiyonlar özellikle kalp yetersizliği, kalp kapak hastalığı ve koroner arter hastalığı olan hastaları olumsuz etkileyebilir. Grip aşısı bu gruptaki hastalara mutlaka yapılmalı, vücut direncini yüksek tutmak için meyve ve vitamin alınımı ihmal edilmemeli. Enfeksiyonlar az da olsa sağlıklı insanlara da tehlikeli hatta ölümcül kalp zarı ve kalp kası iltihabına yol açabilir. Yüksek ateş, nefes darlığı, soğuk terleme, kalp çarpıntısı ve ritim bozukluğu ile giden bu hastalıklarının belirtilerini fark ettiğinizde hastaneye bir an önce başvurmanız gerekiyor" dedi.SEBZELİ GIDA ÖNERİSİKalp krizinin belirtilerine de dikkat çeken Dr. Kunovac, şu uyarılarda bulundu:

"Göğüs kafesi ortasında başlayan, özellikle sol kola, omuza ve alt çeneye doğru yayılan, baskı tarzında ağrı veya yanma, soğuk terleme ve fenalık hissi belirtiler kalp krizinin işaretleri olabilir. Bu durumda zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Kalp krizi geçiren insanlar da özellikle ilk 3-4 saat içinde yapılan müdahaleler kalp kası hasarlarını önlemektedir. Öte yandan kalp sağlımızı kışın korumak için kalın ve yünlü soğuktan koruyan kıyafetler tercih etmeliyiz. Göğüs, ağız ve boyun bölgesini koruyan atkı gibi aksesuarlar kullanmalıyız. Yağlı, hamurlu ve şekerli gıdalardan uzak durmalıyız. Sebzeli yemekleri tercih edip sıvı alınımı ihmal etmemeliyiz."

Kaynak: DHA