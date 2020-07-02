Cenazeye katılan 139 kişiye ev karantinası Manisa'nın Kula ilçesinde kalp rahatsızlığı nedeniyle eşi vefat eden 73 yaşındaki İsa Tezcan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından cenazeye katılarak bu kişiyle temasta bulunan 139 mahalle sakini evde karantinaya alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde kalp rahatsızlığı nedeniyle eşi vefat eden 73 yaşındaki İsa Tezcan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından cenazeye katılarak bu kişiyle temasta bulunan 139 mahalle sakini evde karantinaya alındı.

Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde 30 Haziran'da kılınan cenaze namazı ve sonrasındaki taziye ziyaretlerinin ardından rahatsızlanan İsa Tezcan'da Kovid-19 tespit edilmesinin ardından başlatılan filyasyon çalışması tamamlandı.

Sağlık ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında evleri tek tek ziyaret ederek yaptığı taramada 139 mahalle sakininin cenaze töreninde İsa Tezcan ile temas ettiği belirlendi.

Yapılan testlerde mahalle sakinlerinde İsa Tezcan dışına başka bir pozitif vakaya rastlanmazken 139 kişiye ev karantinası uygulanmaya başladı.

Narıncalıpıtrak Mahalle Muhtarı Eşref Yağcı, yaptığı açıklamada, "Halkımızın sağlığa kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz. Mahalle sakinlerinin daha duyarlı olmaları ve tedbiri elden bırakmamaları için camimizden anonslarımızı yapıyoruz. Gayretle çalışan sağlık ekiplerimize ve jandarmamıza teşekkür ediyorum. İnşallah tez zamanda bu durumdan kurtulacağız." dedi.

Kaynak: AA