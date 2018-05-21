Cenazeye Giderken Kaza Yaptı: 7 Yaralı

İstanbul'dan Ordu'ya cenaze için giden araç Samsun'da kaza yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan araçta 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Samsun-Ankara yolu Adalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ordu'ya cenaze için giden Musa Salman'ın (45) kullandığı 41 TB 823 plakalı araç sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Takla atan araç yolun hemen yanında bulunan bir evin bahçesindeki ağaca çarparak durabildi. Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralıların 4'ü olay yerine gelen ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 3'ü ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Gürültüyle uyandım"

Evinde uyurken aracın çarpma sesiyle uyandığını belirten Hacer Çolak isimli vatandaş, "Aracın gürültüsünü duydum. Ağaca vurup ters döndüğünü gördüm. Baktım sonra ters dönmüş aracın içerisinden yaralılar çıkıyor. Sonra ambulansla hastaneye götürüldüler" dedi.

Yolun kenarında bariyer olmadığı için bölgede sık sık yoldan çıkan otomobillerin olduğunu belirten mahalle sakinleri ise bölgeye bariyer yapılmasını istedi.

Olay yerine gelen polis ve jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor. - SAMSUN