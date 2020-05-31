Cenazesi köye defnedilmedi, yakınları cenaze namazında sinir krizi geçirdi
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Cenazesi köye defnedilmedi, yakınları cenaze namazında sinir krizi geçirdi

Erzurum'da dün iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 5 kişiden biri olan Sıracettin Yıldız, Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazesi köye defnedilmedi, yakınları cenaze namazında sinir krizi geçirdi
31.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:09

Erzurum'da dün iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 5 kişiden biri olan Sıracettin Yıldız, Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi güvenlik gerekçesi ile köyü yerine Erzurum Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na defnedilen Yıldız'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Dün sabah Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde Güneş ve Yıldız aileleri arasında kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Güneş ailesinden Sıddık Güneş, Baki Güneş, Hasan Güneş, Sinan Güneş ve Yıldız ailesinden Sıracettin Yıldız hayatını kaybetti. Sıracettin Yıldız'ın cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere Köseler Mahallesi'ne gönderildi. Ancak güvenlik gerekçesi nedeniyle cenaze Erzurum'a geri gönderildi. Yıldız'ın cenazesi Erzurum Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Kürtçe ağıtlarla defnedildi. Cenaze namazında şahsın yakınları sinir krizi geçirdi. Öte yandan jandarma mezarlıkta geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

5 kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası kayıplara karışan İ.Y. ve B.Y. için askeri helikopter destekli jandarma tarafından yakalama çalışması başlatılmıştı. Kaçan şahıslar bugün sabah olay yerine 10 kilometre uzaklıktaki Göbekören Mahallesi yakınlarında bulunan arazide yakalanarak gözaltına alındı. Olaydan 23 saat sonra yakalanan şahıslar adli mercilere sevk edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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