Cenazesi doğduğu topraklara götürüldü

24.10.2019 13:56

Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kaçarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine yerleşen ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 61 yaşındaki Suriyeli Necah Attahri'nin cenazesi, yakınları tarafından doğduğu topraklara götürüldü.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad'daki işgali de sona erdi.

Sınırın Akçakale tarafında yaşayan Suriyeliler ise vefat eden yakınlarını doğdukları topraklara götürerek defnetmeye başladı.

Şeker ve tansiyon rahatsızlığı nedeniyle 10 gündür Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğü sırada vefat eden 61 yaşındaki Necah Attahri'nin cenazesini yakınları Akçakale ilçesine getirdi.

Burada yetkililerden alınan izinler sonrası Attahri'nin cenazesi yakınları tarafından Akçakale Belediyesine ait cenaze aracıyla doğduğu topraklara defnedilmek üzere Tel Abyad'a götürüldü.

Terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilen Tel Abyad'dan 4 yıl önce göç etmek zorunda kalan Attahri'nin cenazesinin, kente 7 kilometre uzaklıktaki Havica köyündeki mezarlığa defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: AA