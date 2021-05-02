Cenazelerin karışması nedeni ile defin yarıda kalmıştı, Diyarbakır'da toprağa verildi

İstanbul Küçükçekmece'de bir hastanede isimleri aynı, soyisimleri farklı olan iki cenazenin karıştırılması sonucu Sakaryalı kişinin cenazesi Siirt'e, Siirtli kişinin cenazesi ise Sakarya'ya gönderildi.

İstanbul Küçükçekmece'de bir hastanede isimleri aynı, soyisimleri farklı olan iki cenazenin karıştırılması sonucu Sakaryalı kişinin cenazesi Siirt'e, Siirtli kişinin cenazesi ise Sakarya'ya gönderildi. Karışıklığın ortaya çıkması üzerine yanlışlıkla Sakarya'ya gönderilen Siirtli Gurbet Dadan'ın cenazesi, eşinin memleketi Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde defnedildi.

İstanbul Küçükçekmece'de özel bir hastanede böbrek yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Siirt nüfusuna kayıtlı Gurbet Dadan'ın (60) cenazesi, İstanbul'daki defin işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla memleketi Siirt'e gönderildi. Siirt merkez Çarşı Camii'nde yakınlarının cenazesini bekleyen kalabalık, cenazenin gelmesinin ardından neye uğradığını şaşırdı. İddiaya göre 2 gün önce vefat eden Gurbet Dadan ile birlikte aynı hastanede 4 kişi daha vefat edince Gurbet Dadan'ın cenazesi, ismiyle aynı olan kişinin cenazesi ile karıştırıldı. Bu nedenle hayatını kaybeden Siirtli Dadan'ın cenazesi Sakarya'ya, hayatını kaybeden Sakaryalının cenazesi ile Siirt'e gönderildi. 2 gündür cenazeleri bekleyen yakınları cenazenin üstündeki ismin aynı ama soyismin farklı olduğunu görünce cenazelerin karıştırıldığı ortaya çıktı. Bu duruma tepki gösteren cenaze yakınlarının defin işlemleri yarıda kaldı. Cenaze aracı şoförü ise cenazeyi Sakarya'ya götürmek üzere yola çıktı.

Ercan Dadan, annesinin cenazesinin kayıp olduğunu belirterek yetkililerle görüştü. Yapılan araştırmayla Dadan'ın cenazesinin Sakarya'da olduğu, Siirt'e gelen cenazenin ise Sakarya'da defnedilmesi gereken Hatice Özmen'in (71) cenazesi olduğu belirlendi. Karışıklığın tespit edilmesiyle Özmen'in cenazesi Sakarya'ya, Gurbet Dadan'ın cenazesi ise daha önce planlanan Siirt yerine eşinin memleketi olan Diyarbakır'ın Bismil ilçesine gönderilerek defnedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı