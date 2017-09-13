Cenazeler Karıştı... Erkek Kardeşini Son Kez Görmek İsteyen Ağabey Kadın Cenazesi ile Şoke Oldu

Cenazeler karıştı... Erkek kardeşini son kez görmek isteyen ağabey kadın cenazesi ile şoke oldu İHA - TOPLU - Aydın'da tedavi gördüğü hastanede ölen 50 yaşındaki Halil Aslan'ın Şanlıurfa'da cenazesini bekleyen yakınlarına hiç tanımadıkları birisinin cenazesi verildi.

11 Ağustos tarihinde Aydın'in Söke ilçesinde özel bir hastanede hayatını kaybeden 50 yaşındaki Halil Asal'ın cenazesi uçakla İstanbul'a gönderildi. İstanbul'dan havayolu ile Şanlıurfa'ya getirilen cenaze, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada işlemleri tamamlanan cenaze için morga gelen yakınları son kez görmek istedikleri cenazeye bakınca, cenazenin kendi yakınları olmadığını fark etti. Yetkililere haber verilmesi üzerine cenazenin karıştığı belirlendi. Ailenin son anda fark etmesi üzerine ortaya çıkan karışıklık Türk Havayolları yetkilileri tarafından giderildi. karışan cenazeler, tarifeli uçakla memleketlerine gönderildi.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda cenazenin getirileceği uçağı bekleyen Asal ailesi, cenazenin gelmesinin ardından cenazeyi teşhis etti. tabutu açarak bakan aile, cenazelenin Halil Asal'a ait olduğunu belirlemesi üzerine teslim aldı.

Cenaze aracına konulan Asal'ın cenazesi, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi morguna getirildi. Asal'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakiben Yusuf Paşa caminde defin edileceği öğrenildi.



İzmir'de vefat eden 93 yaşındaki Fatma Celayir isimli kadının cenazesi Atatürk Havalimanında başka bir cenaze ile karışmasının ardından Erzincan'a gönderildiği söylenen cenaze sahipleri ikinci bir acı daha yaşadı.

Edinilen bilgiye göre cenazelerin Atatürk Havalimanı'nda karıştırıldığı ortaya çıkmasının ardından karışıklığın düzeltilmesi için cenaze sahiplerine Fatma Celayir'in cenazesinin 13 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'da havayolu ile Erzincan'a gönderildiği bilgisi verildi. Vefat eden Fatma Celayir'in oğulları Kadir ve Abdullah Celayir cenazeyi teslim almak üzere gittikleri Erzincan Havaalanında, yetkililerden cenazelerinin uçakta olmadığı bilgisini alarak, ikinci bir şok daha yaşadılar.

Vefat eden Fatma Celayir'in oğlu Kadir Celayir isimli kardeş annelerinin cenazesi için yurtdışından misafirlerinin geldiğini öte yandan cenaze işlemlerine başladıklarını belirterek, yaptığı açıklamada; "Annemiz 11 Eylül akşamı İzmir'de vefat etti. Yetkililer cenazemizin Türk Hava Yolları uçağıyla Erzincan'a nakledileceğini söyledi. 13 Eylül Çarşamba günü saat: 15.00'da cenazemizi almamız gerekirken, Erzincan Havaalanına geldik, fakat cenazemizin gelmediğini söylediler. Çok mağdur durumdayız. Cenazemizin karıştırılmasının ardından bize verilen bilgide cenazemizin yanlışlıkla Urfa'ya gittiğini şimdide karayolu ile Erzincan'a nakledildiğini öğrendik." diye konuştu.

Vefat eden Fatma Celayir'in oğlu Abdullah Celayir isimli diğer kardeş ise açıklamasında, "Cenazemiz olduğu için yurtdışından birçok misafir geldi. Bir çok hazırlığımız oldu. Bugün hepsinin iptal olması bizleri mağdur etti." diye konuştu.