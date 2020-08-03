Cenazeler helikopterle hastaneye getirildi
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Cenazeler helikopterle hastaneye getirildi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kazada 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Cenazeler helikopterle hastaneye getirildi
03.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 03.08.2020 13:31

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kazada 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları Cilo Sat Gölleri Bölgesinde pikniğe gidenleri taşıyan aracın uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 6 kişi helikopterle Hakkari Fatih Kışlasına oradan da ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine getirildi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile birlikte hastaneye giden Hakkari Valisi İdris Akbıyık, ailelere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, milli eğitim camiası ve milletimizin "başı sağ olsun" dedi.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Akbıyık, "Sabah 9.45 civarı üzücü bir haber ile sarsıldık. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları Cilo Sat Gölleri bölgesinde pikniğe giden vatandaşlarımızın kaza yaşanmasıyla 6 vatandaşımızın vefat haberini öğrendik. Bunlardan 4'ü milli eğitim çalışanı ikisi memur, bir ücretli öğretmen, biri İşkur çalışanı ve ikisi sivil vatandaş olmak üzere 6 vatandaşımız vefat etmiştir. Ayrıca bir milli eğitim personeli yaralı hayatı tehlikesi olmamaktadır. Kazanın olduğu yer bölge 3 bin 200 rakım Cilo Sat Dağları buzul göllerine inerken maalesef aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana geliyor. Kaza freninin patlaması, boşalması, şoför hatası mı araştırılıyor. Cenazelerimizi aldık. Yaralımız da şuanda Yüksekova Devlet Hastanesinde. Milli eğitim camiamız ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Yüksekova'dan Hakkari'ye gelenlerin aileleri ise gözyaşlarına hakim olamadı. Polis çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

(Feyzullah Taş/İHA)

Kaynak: İHA

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