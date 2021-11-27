Cenazeden dönenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 18 yaralı - Haberler
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Cenazeden dönenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 18 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Cenazeden dönenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 18 yaralı

Konya'da katıldıkları yakınlarının cenazesinden dönenleri taşıyan minibüs, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole yuvarlandı.

SELİM, KARS (İHA) - Konya'da katıldıkları yakınlarının cenazesinden dönenleri taşıyan minibüs, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza sabah saatlerinde Sarıkamış- Selim karayolunda meydana geldi. Ufuk Yaşar Erekinci idaresindeki 36 AE 500 plakalı köy minibüsü, Sarıkamış-Selim karayolunun Bozat köyü yakınlarında sürücünün kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada minibüsteki 18 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sarıkamış ve Kars'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - KARS

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