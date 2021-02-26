Cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı; mahalle ikinci kez karantinaya alındı
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Cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı; mahalle ikinci kez karantinaya alındı

26.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:05
Cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı; mahalle ikinci kez karantinaya alındı

TRABZON'un Araklı ilçesinin Taşönü Mahallesi'nde trafik kazasında yaşamını yitiren Adem Çebi'nin (43) cenazesine katılan koronavirüslü kişi, cenaze ve taziye evinde temas ettiği 22 kişiye virüs bulaştırdı.

TRABZON'un Araklı ilçesinin Taşönü Mahallesi'nde trafik kazasında yaşamını yitiren Adem Çebi'nin (43) cenazesine katılan koronavirüslü kişi, cenaze ve taziye evinde temas ettiği 22 kişiye virüs bulaştırdı. 8 ay arayla ikinci kez karantinaya alınan mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı.

Araklı ilçe merkezine 4 kilometre mesafedeki Taşönü Mahallesi'nde vaka sayısının artması ve çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ikinci kez karantina uygulaması başlatıldı. Karantina nedeniyle mahallenin giriş ve çıkışları, jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Karantinayı ihlal edenlere cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Mahalle, 23 Haziran 2020 tarihinde de 14 gün süreyle karantinaya alınmıştı.

CANEZADE 12 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTIRMIŞ

İlçede 8 ay arayla ikinci kez karantina uygulaması başlatılan mahallede; vakaların cenaze ve taziyede yayıldığı, yapılan testler sonucunda, bazı semptomlar gösteren 22 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı tespit edildi. İzmir'in Torbalı ilçesinde, 15 Şubat günü İzmir-Aydın otoyolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Adem Çebi'nin (43) memleketi Trabzon'un Araklı ilçesi Taşönü Mahallesi'ndeki cenazesinde ve taziye ziyaretlerinde salgın tedbirlerinin hiçe sayıldığı, cenazeye katılan koronavirüslü bir kişinin, taziye evinde yakın temas kurduğu mahalleliye virüs bulaştırdığı saptandı.


Cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı; mahalle ikinci kez karantinaya alındı
Cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı; mahalle ikinci kez karantinaya alındı
Cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı; mahalle ikinci kez karantinaya alındı
Cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı; mahalle ikinci kez karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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