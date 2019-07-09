Cenaze yolunda trafik kazası: 5 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde akrabalarının cenazesine giden ailenin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Hüseyin Gül (38) idaresindeki 41 H 9695 plakalı otomobil, Kayadüzü mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ömer (29), Mustak (48) ve Gülizar Gül (40) ile Emine Öksüz (45) yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobildekilerin, akrabalarının Samsun'un Havza ilçesindeki cenazesine katılmak üzere İzmit'ten yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA