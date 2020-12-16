Cenaze yolunda kaza: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cenaze yolunda kaza: 2 yaralı

16.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:09
Cenaze yolunda kaza: 2 yaralı

Korona virüse yenik düşen kadının cenazesine katılmak üzere İstanbul'dan yolca çıkan aile trafik kazasında ölümden döndü.

Korona virüse yenik düşen kadının cenazesine katılmak üzere İstanbul'dan yolca çıkan aile trafik kazasında ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat'ın Reşadiye ilçesi Darıdere köyü yakınlarında meydana geldi. Cengiz A idaresindeki 34 HD 8813 plakalı Hyundai marka otomobil yağmur yağışı sonucu kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Ters dönen araçtan sürücü ile birlikte 2 çocuk yara almadan kurtulurken Perihan G. ile Meryem A. yaralandı. Hafif şekilde yaralanan 2 kişi ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kaza yapan araç kaldırılarak yol trafiğe açıldı. - TOKAT

Cenaze yolunda kaza: 2 yaralı
Cenaze yolunda kaza: 2 yaralı
Cenaze yolunda kaza: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika: Diyarbakır'da kısıtlamada bomboş yolda trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika: Diyarbakır'da kısıtlamada bomboş yolda trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haber | Yola çıkan domuz, kazaya sebep oldu: 2 yaralı
Son dakika haber | Yola çıkan domuz, kazaya sebep oldu: 2 yaralı
Trafik kazası 2 yaralı
Trafik kazası 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Lütfi Elvan Ziya Selçuk Mustafa Varank Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Alişan İrem Derici Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Neymar Erol Bulut Çağdaş Atan Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Çocuk Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cenaze yolunda kaza: 2 yaralı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 15:12:42. #1.14#
title