Cenaze törenlerine katılan Kovid-19 pozitif hastaları nedeniyle 46 yeni vaka tespit edildi
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Cenaze törenlerine katılan Kovid-19 pozitif hastaları nedeniyle 46 yeni vaka tespit edildi

Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan - Haberler | Güncel

Trabzon'da farklı cenaze törenlerine katılan ve daha sonra Kovid-19 pozitif olduğu öğrenilen kişiler nedeniyle 46 yeni vaka, 32 temaslı tespit edildi.

Trabzon'da farklı cenaze törenlerine katılan ve daha sonra Kovid-19 pozitif olduğu öğrenilen kişiler nedeniyle 46 yeni vaka, 32 temaslı tespit edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bir ilçede eklem ağrısı şikayetleri nedeniyle hastaneye başvuran kişinin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından çalışma başlatıldığı belirtildi.

Bu kişinin 27 Mayıs'ta kalabalık bir cenaze törenine katıldığının tespiti üzerine yapılan filyasyon çalışması sonucu 33 yeni vaka tespit edildiği aktarılan açıklamada, il dışından birçok kişinin cenaze törenine geldiği ve geri döndüğü, Ankara ve Samsun'a dönen kişilerden de pozitif vakaların bulunduğu ifade edildi.

Başka bir ilçede yaşayan aynı soyadlı 5 kişinin test sonucunun pozitif olduğu, ailenin vefat eden yakınları nedeniyle Sakarya'dan Trabzon'a geldiklerinin belirlendiği kaydedilen açıklamada, söz konusu kişilerle temasa geçen kişilerden alınan test sonucunda 13 yeni vaka ile 32 temaslı tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, her iki olayın ardından temaslıların izolasyon ve karantina süreçlerine dahil edildikleri vurgulandı.

Öte yandan, Araklı ilçesinde bazı alanların, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı öğrenildi.

Cenaze törenlerine katılan Kovid-19 pozitif hastaları nedeniyle 46 yeni vaka tespit edildi
Cenaze törenlerine katılan Kovid-19 pozitif hastaları nedeniyle 46 yeni vaka tespit edildi
Cenaze törenlerine katılan Kovid-19 pozitif hastaları nedeniyle 46 yeni vaka tespit edildi
Cenaze törenlerine katılan Kovid-19 pozitif hastaları nedeniyle 46 yeni vaka tespit edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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