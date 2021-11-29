Son dakika haber | Cenaze törenine katılan korona virüslü kadın otobüste yakalandı: Karantinaya alındı - Haberler
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Son dakika haber | Cenaze törenine katılan korona virüslü kadın otobüste yakalandı: Karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Cenaze törenine katılan korona virüslü kadın otobüste yakalandı: Karantinaya alındı Ankara'da cenaze törenine katıldıktan sonra memleketine geri dönmek için otobüse binen virüslü kadına ve otobüs firmasına 3 bin 469'ar lira idari para cezası uygulandı.

KIRIKKALE (İHA) - Cenaze törenine katılan korona virüslü kadın otobüste yakalandı: Karantinaya alındı

KIRIKKALE - Ankara'da cenaze törenine katıldıktan sonra memleketine geri dönmek için otobüse binen virüslü kadına ve otobüs firmasına 3 bin 469'ar lira idari para cezası uygulandı.

Ankara'dan Kırşehir'e giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde trafik kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince, asayiş ve korona virüs tedbirleri kapsamında yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı. Otobüste seyahat eden Figen Erdoğan'ın PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden kadına ve otobüs firmasına 3 bin 469'ar lira idari para cezası uygulandı.

Kardeşinin cenaze töreninden geldiğini ifade eden Figen Erdoğan, "Kardeşim inşaattan düştü. Öleli 6 gün oldu. Ben de özel arabayla Ankara'ya gittim. Karantina süremin bitmesine 2 gün kaldı" dedi. Buradaki işlemlerin ardından korona virüs hastası kadın, otelde karantinaya alındı.

Son dakika haber | Cenaze törenine katılan korona virüslü kadın otobüste yakalandı: Karantinaya alındı

Son dakika haber | Cenaze törenine katılan korona virüslü kadın otobüste yakalandı: Karantinaya alındı

Son dakika haber | Cenaze törenine katılan korona virüslü kadın otobüste yakalandı: Karantinaya alındı

Son dakika haber | Cenaze törenine katılan korona virüslü kadın otobüste yakalandı: Karantinaya alındı

Son dakika haber | Cenaze törenine katılan korona virüslü kadın otobüste yakalandı: Karantinaya alındı

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İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Son Dakika Haberleri

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