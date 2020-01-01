Cenaze törenine gidenleri taşıyan otomobil devrildi: 3 yaralı
Haberler » Güncel » Cenaze törenine gidenleri taşıyan otomobil devrildi: 3 yaralı - Haber

Cenaze törenine gidenleri taşıyan otomobil devrildi: 3 yaralı

Tokat'ta, cenaze törenine gidenlerin bulunduğu otomobilin tarlaya devrildiği trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

01.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 01.01.2020 18:40
Cenaze törenine gidenleri taşıyan otomobil devrildi: 3 yaralı

'ta, cenaze törenine gidenlerin bulunduğu otomobilin tarlaya devrildiği trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Amasya'dan Gaziantep'teki yakınlarının cenazesine giden İbrahim Baş'ın kullandığı Konya plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan Hüseyin, Zahide ve 11 yaşındaki Zehra Baş, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cenaze törenine gidenleri taşıyan otomobil devrildi: 3 yaralı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler