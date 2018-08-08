9 Kişi Cenaze Töreninde Yedikleri Yemekten Zehirlenip Öldü
Peru'da gittikleri cenaze töreninde et yemeği ile mayalanmış mısır yiyen 9 kişi zehirlenerek yaşamını yitirdi.
Peru'da bir cenaze töreninde ikram edilen yemekten zehirlenen 9 kişi hayatını kaybetti.
ET YEMEĞİ İLE MAYALANMIŞ MISIR YEMİŞLER
Ülkenin güneyindeki Ayacucho bölgesindeki bir cenaze töreninde ikram edilen yemeği yiyen 9 kişinin zehirlenerek öldüğü bildirildi. Bölgesel Sağlık Kurumu Müdürü Jhon Tinco, ölenlerin et yemeği ile mayalanmış mısır yediklerini belirtti.
20 KİŞİ MİDE AĞRISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
Aynı yemekleri yiyen 20 kişinin daha mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını ifade eden Tinco, olayla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi.
YORUMLAR (6)
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Mayalanmis misir ne la mis gibi helva dururkenCevap Yaz 1 Yayından KaldırSECO: çok doğruYayından Kaldır
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Iyiki Türiye degil.Cevap Yaz 2 2 Yayından KaldırPİDECİ.: Bizimkiler de bi gün pide zehirlenmesinden gidecek :)1 Yayından Kaldır
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demek ki ölenle ölünüyormuş :)Cevap Yaz 18 8 Yayından Kaldır