9 Kişi Cenaze Töreninde Yedikleri Yemekten Zehirlenip Öldü

Peru'da bir cenaze töreninde ikram edilen yemekten zehirlenen 9 kişi hayatını kaybetti.

ET YEMEĞİ İLE MAYALANMIŞ MISIR YEMİŞLER

Ülkenin güneyindeki Ayacucho bölgesindeki bir cenaze töreninde ikram edilen yemeği yiyen 9 kişinin zehirlenerek öldüğü bildirildi. Bölgesel Sağlık Kurumu Müdürü Jhon Tinco, ölenlerin et yemeği ile mayalanmış mısır yediklerini belirtti.

20 KİŞİ MİDE AĞRISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Aynı yemekleri yiyen 20 kişinin daha mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını ifade eden Tinco, olayla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi.