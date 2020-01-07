Cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısı 40'a yükseldi
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Cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısı 40'a yükseldi

İran'ın Kirman kentinde Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısının 40'a yükseldiği bildirildi.

07.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:26

İran'ın Kirman kentinde Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısının 40'a yükseldiği bildirildi.

İran'ın Kirman kentinde yüz binlerce kişinin katıldığı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham meydana geldi. ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği operasyonda öldürülen Süleymani için düzenlenen cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısının 40'a, yaralı sayısının 213'e yükseldiği aktarıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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: Cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısı 40'a yükseldi
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