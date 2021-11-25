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Cenaze töreni dönüşü feci kaza: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Cenaze töreni dönüşü feci kaza: 6 yaralı

Kırıkkale'de cenaze töreninden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de cenaze töreninden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir yakınlarının cenaze törenine katılan İsmail B. ve ailesi, evlerine dönmek için yola çıktı. Ailenin içinde bulunduğu İsmail B. (30) idaresindeki 06 ET 0906 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde savrularak demir bariyerlere çarptı. Yaklaşık 130 metre sürüklenen otomobil, su kanalına devrildi. Kazda otomobil sürücüsü İsmail B. ile araçta bulunan Leyla B. (28), K.B. (2), Alparslan B. (57), Sultan B. (50) ve Neriman Y. (46) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KIRIKKALE

Cenaze töreni dönüşü feci kaza: 6 yaralı

Cenaze töreni dönüşü feci kaza: 6 yaralı

Cenaze töreni dönüşü feci kaza: 6 yaralı

Cenaze töreni dönüşü feci kaza: 6 yaralı

Cenaze töreni dönüşü feci kaza: 6 yaralı

Cenaze töreni dönüşü feci kaza: 6 yaralı

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