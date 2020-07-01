Cenaze sonrası pozitif vaka görülen mahallede filyasyon çalışmaları sürüyor Cenaze sonrası pozitif vaka görülen mahallede filyasyon çalışmaları sürüyor Manisa'da yaşlı bir kadının cenazesinde fenalaşan kocanın korona virüs testi pozitif çıkınca cenazeye katılan 19 kişi karantinaya alındı MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde kalp...

Cenaze sonrası pozitif vaka görülen mahallede filyasyon çalışmaları sürüyor

Manisa'da yaşlı bir kadının cenazesinde fenalaşan kocanın korona virüs testi pozitif çıkınca cenazeye katılan 19 kişi karantinaya alındı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde kalp krizi sonrası ölen kadının cenazesi toprağa verildikten sonra eşine yapılan korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Salgının yayılımını önlemek amacıyla başlatılan filyasyon çalışmaları, tüm hızıyla devam ediyor. Öte yandan filyasyon çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, mahallede ikamet eden vatandaşların 24 saat boyunca evden çıkmaması istendi.

Kula'ya bağlı Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde, dün sabah saatlerinde kalp rahatsızlığından dolayı yaşamını yitiren yaşlı bir kadın için cenaze namazı düzenlendi. İkindi vaktinde düzenlenen cenaze namazının ardından, cenaze öncesinde rahatsızlanan ve Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınarak test örneği alınan eşini kaybeden yaşlı adamın testi pozitif çıktı. İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, cenazenin birinci derece akrabalarından oluşan ve pozitif vaka ile temaslı olduğu tespit edilen 19 kişi, 14 günlük süre ile evlerinde karantinaya alındı.

Öte yandan gece saatlerinde başlatılan filyasyon çalışmaları, günün ilk saatlerinde yeniden başlatıldı. 3 gruptan oluşan 9 kişilik filyasyon ekibi, mahalle muhtarı ve muhtar azaları ile birlikte evlere giderek, filyasyon çalışmalarını sürdürüyor. Filyasyon çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, Narıncalı Pıtrak Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşları, 01 Haziran Salı günü 00.00 ile 02 Haziran Çarşamba günü 00.00 saatleri arasında evlerinden çıkmaması istendi. Filyasyon ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından toplanacak olan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, filyasyon çalışmalarının sonucuna göre mahallenin 14 günlük karantinaya alınıp alınmayacağını kararlaştıracak. Filyasyon ekibinin çalışmaları devam ederken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de, mahalle de devriye atarak, vatandaşların evlerinden çıkmaması için uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: İHA