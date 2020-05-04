Cenaze namazı sonrası vaka sayısı artan köyde karantina devam ediyor
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Cenaze namazı sonrası vaka sayısı artan köyde karantina devam ediyor

Cenaze namazı sonrası vaka sayısı artan köyde karantina devam ediyor
04.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:56

Cenaze namazı sonrası vaka sayısı artan köyde karantina devam ediyor 430 kişilik köyde 60 korona virüs vakası Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde cenaze namazı sonrasında 430 kişi nüfusu olan köyde 60 kişide çıkan korona virüs sonrasında köyde karantina süreci devam ediyor.

Cenaze namazı sonrası vaka sayısı artan köyde karantina devam ediyor

430 kişilik köyde 60 korona virüs vakası

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde cenaze namazı sonrasında 430 kişi nüfusu olan köyde 60 kişide çıkan korona virüs sonrasında köyde karantina süreci devam ediyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazı sonrasında ilk olarak 6 kişide çıkan korona virüs vakası sonrasında köy Ürgüp Kaymakamlığı tarafından karantina altına alındı. Karantina sürecinde de köyde yapılan testler sonrasında köydeki korona virüs vaka sayısı 60'a çıkarken 2 kişi de korona virüsten dolayı hayatını kaybetti. 21 Nisan tarihinde karantina altına alınan Taşkınpaşa'da 14 günlük karantina süreci yarın akşam dolarken Ürgüp Kaymakamlığı tarafından karantina sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Ürgüp Kaymakamlığı tarafından köyde kılınan cenaze namazı sonrasında ise köy muhtarı, muhtar azaları ve cenaze namazını kıldıran imam hakkında soruşturma açıldı.

"Şahinefendi köyü de karantina altında"

Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyü de Taşkınpaşa köyünde yaşanan korona virüs vakalarının ardından karantina altına alındı. Şahinefendi köyünde de 1 kişi de çıkan korona virüs vakası sonrasında Ürgüp Kaymakamlığı tarafından Şahinefendi köyü de karantina altına alındı. Taşkınpaşa sınırına gelerek köye ekmek götüren Şahinefendi köyünde bakkal olarak hizmet veren Mehmet Yılmaz'da köylerine korona virüsün Taşkınpaşa köyünden sıçradığını söyledi. Yılmaz, "Köye hizmet için Ramazan pidesi götürüyorum. Köyümüz 1 haftadır karantinada. Taşkınpaşa'da yaşayan bir gelinimiz vardı. Gelinimizden de köyümüze korona virüs sıçradı. ve köyümüzü bundan dolayı karantinaya aldılar" dedi.

Cenaze namazı sonrası vaka sayısı artan köyde karantina devam ediyor

Kaynak: İHA

Manşet

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