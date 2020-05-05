Cenaze namazı kılınan köyde pozitif vakalar hızla arttı, karantina uzatıldı
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Cenaze namazı kılınan köyde pozitif vakalar hızla arttı, karantina uzatıldı

Cenaze namazı kılınan köyde pozitif vakalar hızla arttı, karantina uzatıldı
05.05.2020 18:25 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:26

- Cenaze namazı kılınan köyde pozitif vakalar hızla arttı, karantina uzatıldı O köyde karantina süresi uzatıldı Nevşehir'in Ürgüp İlçesine Bağlı Taşkınpaşa köyünde korona virüsü vakalarının hızla artış göstermesi sonrası karantina süresi 14 gün daha uzatıldı.

- Cenaze namazı kılınan köyde pozitif vakalar hızla arttı, karantina uzatıldı

O köyde karantina süresi uzatıldı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp İlçesine Bağlı Taşkınpaşa köyünde korona virüsü vakalarının hızla artış göstermesi sonrası karantina süresi 14 gün daha uzatıldı.

430 nüfusun bulunduğu köyde 21 Nisan'da başlayan karantina, vakaların artışı ve 2 ölümün gerçekleşmesinden sonra Taşkınpaşa köyünde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği 14 gün daha uzatıldı.

Ürgüp Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Taşkınpaşa köyünde uygulanan izolasyonun yeni vakaların tespit edilmesi ve bulaşma riskinin olması nedeniyle 19 Mayıs saat 00.00'a kadar 14 günlük izolasyonun uzatıldığı kaydedildi.

"Ne Olmuştu"

Taşkınpaşa köyünde toplu olarak cenaze namazı kılınmasının ardından 60 kişiye Covid-19 bulaşmış, Ürgüp Kaymakamlığı tarafından köy muhtarı, muhtar azaları ve cenaze namazını kıldıran imam hakkında soruşturma açılmıştı

Cenaze namazı kılınan köyde pozitif vakalar hızla arttı, karantina uzatıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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