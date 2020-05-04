Cenaze namazı kılınan köyde karantina devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cenaze namazı kılınan köyde karantina devam ediyor

Cenaze namazı kılınan köyde karantina devam ediyor
04.05.2020 15:27 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:28

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde cenaze namazı sonrasında 430 kişi nüfusu olan köyde 60 kişide çıkan korona virüs sonrasında köyde karantina süreci devam ediyor.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde cenaze namazı sonrasında 430 kişi nüfusu olan köyde 60 kişide çıkan korona virüs sonrasında köyde karantina süreci devam ediyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazı sonrasında ilk olarak 6 kişide çıkan korona virüs vakası sonrasında köy Ürgüp Kaymakamlığı tarafından karantina altına alındı. Karantina sürecinde de köyde yapılan testler sonrasında köydeki korona virüs vaka sayısı 60'a çıkarken 2 kişi de korona virüsten dolayı hayatını kaybetti. 21 Nisan tarihinde karantina altına alınan Taşkınpaşa'da 14 günlük karantina süreci yarın akşam dolarken Ürgüp Kaymakamlığı tarafından karantina sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Ürgüp Kaymakamlığı tarafından köyde kılınan cenaze namazı sonrasında ise köy muhtarı, muhtar azaları ve cenaze namazını kıldıran imam hakkında soruşturma açıldı.

"Şahinefendi köyü de karantina altında"

Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyü de Taşkınpaşa köyünde yaşanan korona virüs vakalarının ardından karantina altına alındı. Şahinefendi köyünde de 1 kişi de çıkan korona virüs vakası sonrasında Ürgüp Kaymakamlığı tarafından Şahinefendi köyü de karantina altına alındı. Taşkınpaşa sınırına gelerek köye ekmek götüren Şahinefendi köyünde bakkal olarak hizmet veren Mehmet Yılmaz'da köylerine korona virüsün Taşkınpaşa köyünden sıçradığını söyledi. Yılmaz, "Köye hizmet için Ramazan pidesi götürüyorum. Köyümüz 1 haftadır karantinada. Taşkınpaşa'da yaşayan bir gelinimiz vardı. Gelinimizden de köyümüze korona virüs sıçradı. ve köyümüzü bundan dolayı karantinaya aldılar" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var Haberler
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor Haberler
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de 'katil arı' paniği: İnsanları öldürebiliyor Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de "katil arı" paniği: İnsanları öldürebiliyor
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Haberler
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Koronavirüste 'sahte şafak' tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Koronavirüste "sahte şafak" tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Ünlü iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 milyar dolarlık mirası paylaşılamıyor: Kardeşini 'FETÖ üyeliği' ile suçladı
Ünlü iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 milyar dolarlık mirası paylaşılamıyor: Kardeşini "FETÖ üyeliği" ile...
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor
Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor
Bu Ramazan, korona nedeniyle ziyaret edilemeyen Hırka-i Şerif'i Veysel Karani'nin torunu anlattı
Bu Ramazan, korona nedeniyle ziyaret edilemeyen Hırka-i Şerif'i Veysel Karani'nin torunu anlattı
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Günlük burç yorumları 4 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor
Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor
Eski Diyanet İşleri Başkanı: Büyük günahları Kur'an ve sünneti ele alarak güncellemek gerekiyor
Eski Diyanet İşleri Başkanı: Büyük günahları Kur'an ve sünneti ele alarak güncellemek gerekiyor
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Batman'da bir evi böcekler istila etti
Batman'da bir evi böcekler istila etti
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
İspanyol dermatologlar, koronavirüsle bağlantılı görünen 5 farklı deri sorunu tespit etti
İspanyol dermatologlar, koronavirüsle bağlantılı görünen 5 farklı deri sorunu tespit etti
Sivas'ta son 3 gün içerisinde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Sivas'ta son 3 gün içerisinde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mfö Ozan Güven Şafak Sezer Gülben Ergen
Spor Jose Sosa Fatih Terim Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: Cenaze namazı kılınan köyde karantina devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 15:53:46. #1.14#
title