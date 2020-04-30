Cenaze merkezlerinde koronavirüs yoğunluğu - NEW
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Cenaze merkezlerinde koronavirüs yoğunluğu - NEW

Cenaze evinden detaylar -Cenaze evi sahibi Joseph Neufeld cenaze işlemlerini yaparken detaylar -Tabutlardan detay -Tabutların kamyona yüklenmesi detay NEW YORK -ABD'nin New York eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23,384 ve vaka sayısı ise...

Cenaze merkezlerinde koronavirüs yoğunluğu - NEW
30.04.2020 09:15 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:17

-Cenaze evinden detaylar

-Cenaze evi sahibi Joseph Neufeld cenaze işlemlerini yaparken detaylar

-Tabutlardan detay

-Tabutların kamyona yüklenmesi detay NEW YORK -ABD'nin New York eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23,384 ve vaka sayısı ise 299,691 olarak rapor edilmesinden sonra cenaze işlemlerinin yürütüldüğü merkezlerde aşırı yoğunluk yaşandı. Ülke çapında salgından en çok etkilenen eyalet olan New York'u 6,771 ölü ve 116,365 vaka ile New Jersey takip etti. New York şehrindeki Gerard J. Neufeld Cenazeevi'nde de aşırı yoğunluk görüldü.

Cenaze merkezlerinde koronavirüs yoğunluğu - NEW

Kaynak: AA

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