Cenaze merasimi sonrası bir mahalle karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cenaze merasimi sonrası bir mahalle karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Koca - Haberler | Sağlık

Cenaze merasimi sonrası bir mahalle karantinaya alındı Bir mahalle de karantinaya alınırken Trabzon Sağlık İl Müdürü Hakan Usta, "Şu an yine 50'nin altına düşememiş durumdayız" Bunun nedeni olarak son 2-3 gün içerisinde bir ilçemizdeki cenaze merasimini göstermekteyiz" " O cenaze merasiminden...

Cenaze merasimi sonrası bir mahalle karantinaya alındı

Bir mahalle de karantinaya alınırken Trabzon Sağlık İl Müdürü Hakan Usta,

"Şu an yine 50'nin altına düşememiş durumdayız"

Bunun nedeni olarak son 2-3 gün içerisinde bir ilçemizdeki cenaze merasimini göstermekteyiz"

" O cenaze merasiminden şu ana kadar tespit ettiğimiz 33 vakamız var"

TRABZON - Trabzon'da bir ilçedeki cenaze merasiminde kişilerin birbirine teması sonucu 33 yeni vaka meydana gelirken, bir mahalle de karantinaya alındı.

Tüm Türkiye'de koronavirüsü tedbirleri kapsamında tam kapanmanın sona ermesinin ardından Trabzon'da da kademeli normalleşme başlarken, bir ilçedeki cenaze merasiminde 33 vaka çıkması yetkilileri harekete geçirdi. Trabzon'da iki hafta öncesine kadar koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide 125,14 olarak belirlenirken bugünlerde bu rakam 50'nin altına düşmemiş olması tedbirlere tam olarak uyulmamasına bağlandı.

Trabzon Sağlık İl Müdürü Hakan Usta, vakaların azalmış olmasının sevindirici olduğunu ancak; belli yerlerde vaka sayılarının yüksek çıkması tüm vakalara olumsuz yansıdığını belirterek bu yöndeki çalışmaları titiz bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Usta, "Şehrimizde vakaların azalmış olması hepimizi mutlu ediyor. Ancak, Trabzon şehrinin özelinde şöyle bir sıkıntımız var; belli yerlerde vaka sayıları oluşunca bu tüm vakaların sayısına yansıyarak bizi yine yukarılarda göstermek durumunda kalıyor. Şuan yine 50'nin altına düşememiş durumdayız. Bunun nedeni olarak ta son 2-3 gün içerisinde bir ilçemizdeki cenaze merasimini göstermekteyiz. O cenaze merasiminden şuana kadar tespit ettiğimiz 33 vakamız var. Bir cenazede kişilerin birbirleriyle teması sonucunda karşımıza çıkan vaka sayısı bu. Bunlar normalde baktığınız zaman Trabzon'da vakalar düşüyor ancak bu tür yerlerdeki vaka sayıları arttığı zaman bu sefer esnafın kapanmasıyla alakalı süreçler tekrar gündeme gelebiliyor. Yine dün itibariyle Of ilçemizde böyle bir sıkıntımız oldu. Orada aynı şekilde titiz bir şekilde olayları takip etmeye gayret ediyoruz. Tüm önerimiz toplu yerlerde insanların maske, mesafe kurallarına uymaları" dedi.

Araklı ilçesinde bir mahalle karantinada

Araklı ilçesi,Taşönü Mahallesi'nde vaka sayısının oldukça fazla olduğu ve mahallenin karantina altına alındığını ifade eden Usta, "Karantina tedbiri şu an için, özellikle Araklı Taşönü Mahallesi'nde alınmış durumda. Oradaki olayı arkadaşlarımız sıkı bir şekilde takip ediyor. Orada vaka sayılarımız oldukça fazla, kontrol altına almaya çalışıyoruz. Sadece bizim yapmış olduğumuz işlemlerle yetinilmemesini arzu ediyoruz. Özellikle vakaların maske, mesafe, temizlik kurallarına uymama sonucunda olduğunu bilerek özellikle toplu yerlerde bu kurallara uygun hareket etmemizin gerekliliğini bir daha hatırlatmak istiyorum" diye konuştu

Açık alanları çok sıkıntı etmediklerini ifade eden Usta, "Açık alanlarda çok sıkıntı etmiyoruz ancak; özellikle her ne ortamda olunursa olunsun açık veya kapalı insanların maske, mesafe, temizlik kurallarına uyması koşuluyla bu hastalıktan kurtulabileceğiz. Bunlar olmadığı takdirde açık alanda da olsa kapalı alanda da olsa sıkıntılarımız yine baş gösterecektir" dedi.

Aşı uyarılarımızdan sonra ciddi hareketlenme oldu

Aşı konusunda ikna timi oluşturduklarını ve bu anlamda da önemli bir mesafe kat ettiklerini kaydeden Usta, "Yaptığımız uyarılardan sonra ciddi bir şekilde hareketlenme oldu. İnsanlarımız artık belli düşüncelere yönelmemeye başladılar. Bizim aşı ikna timi, sürekli arayan bir ekibimiz de var. Onlarda sürekli aşıyla ilgili kişileri arayarak gerekçelerini ve yapılma olayının farkındalığını oluşturuyorlar. Oradan da ciddi bir şekilde aşıya yönelme var. Dolayısıyla inşallah Haziran ayı içerisinde ciddi bir ivme yakalamış olacağız" diye konuştu.

Cenaze merasimi sonrası bir mahalle karantinaya alındı
Cenaze merasimi sonrası bir mahalle karantinaya alındı
Cenaze merasimi sonrası bir mahalle karantinaya alındı
Cenaze merasimi sonrası bir mahalle karantinaya alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Koca

Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar: Burun estetik ameliyatları tarih olabilir
Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar: Burun estetik ameliyatları tarih olabilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Veysel Eroğlu Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Özçivit Seren Serengil Erkan Petekkaya Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cenaze merasimi sonrası bir mahalle karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:10:05. #1.16#

title