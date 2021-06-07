Cenaze merasimi sonrası bir mahalle karantinaya alındı

Cenaze merasimi sonrası bir mahalle karantinaya alındı Bir mahalle de karantinaya alınırken Trabzon Sağlık İl Müdürü Hakan Usta, "Şu an yine 50'nin altına düşememiş durumdayız" Bunun nedeni olarak son 2-3 gün içerisinde bir ilçemizdeki cenaze merasimini göstermekteyiz" " O cenaze merasiminden...

Cenaze merasimi sonrası bir mahalle karantinaya alındı

Bir mahalle de karantinaya alınırken Trabzon Sağlık İl Müdürü Hakan Usta,

"Şu an yine 50'nin altına düşememiş durumdayız"

Bunun nedeni olarak son 2-3 gün içerisinde bir ilçemizdeki cenaze merasimini göstermekteyiz"

" O cenaze merasiminden şu ana kadar tespit ettiğimiz 33 vakamız var"

TRABZON - Trabzon'da bir ilçedeki cenaze merasiminde kişilerin birbirine teması sonucu 33 yeni vaka meydana gelirken, bir mahalle de karantinaya alındı.

Tüm Türkiye'de koronavirüsü tedbirleri kapsamında tam kapanmanın sona ermesinin ardından Trabzon'da da kademeli normalleşme başlarken, bir ilçedeki cenaze merasiminde 33 vaka çıkması yetkilileri harekete geçirdi. Trabzon'da iki hafta öncesine kadar koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide 125,14 olarak belirlenirken bugünlerde bu rakam 50'nin altına düşmemiş olması tedbirlere tam olarak uyulmamasına bağlandı.

Trabzon Sağlık İl Müdürü Hakan Usta, vakaların azalmış olmasının sevindirici olduğunu ancak; belli yerlerde vaka sayılarının yüksek çıkması tüm vakalara olumsuz yansıdığını belirterek bu yöndeki çalışmaları titiz bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Usta, "Şehrimizde vakaların azalmış olması hepimizi mutlu ediyor. Ancak, Trabzon şehrinin özelinde şöyle bir sıkıntımız var; belli yerlerde vaka sayıları oluşunca bu tüm vakaların sayısına yansıyarak bizi yine yukarılarda göstermek durumunda kalıyor. Şuan yine 50'nin altına düşememiş durumdayız. Bunun nedeni olarak ta son 2-3 gün içerisinde bir ilçemizdeki cenaze merasimini göstermekteyiz. O cenaze merasiminden şuana kadar tespit ettiğimiz 33 vakamız var. Bir cenazede kişilerin birbirleriyle teması sonucunda karşımıza çıkan vaka sayısı bu. Bunlar normalde baktığınız zaman Trabzon'da vakalar düşüyor ancak bu tür yerlerdeki vaka sayıları arttığı zaman bu sefer esnafın kapanmasıyla alakalı süreçler tekrar gündeme gelebiliyor. Yine dün itibariyle Of ilçemizde böyle bir sıkıntımız oldu. Orada aynı şekilde titiz bir şekilde olayları takip etmeye gayret ediyoruz. Tüm önerimiz toplu yerlerde insanların maske, mesafe kurallarına uymaları" dedi.

Araklı ilçesinde bir mahalle karantinada

Araklı ilçesi,Taşönü Mahallesi'nde vaka sayısının oldukça fazla olduğu ve mahallenin karantina altına alındığını ifade eden Usta, "Karantina tedbiri şu an için, özellikle Araklı Taşönü Mahallesi'nde alınmış durumda. Oradaki olayı arkadaşlarımız sıkı bir şekilde takip ediyor. Orada vaka sayılarımız oldukça fazla, kontrol altına almaya çalışıyoruz. Sadece bizim yapmış olduğumuz işlemlerle yetinilmemesini arzu ediyoruz. Özellikle vakaların maske, mesafe, temizlik kurallarına uymama sonucunda olduğunu bilerek özellikle toplu yerlerde bu kurallara uygun hareket etmemizin gerekliliğini bir daha hatırlatmak istiyorum" diye konuştu

Açık alanları çok sıkıntı etmediklerini ifade eden Usta, "Açık alanlarda çok sıkıntı etmiyoruz ancak; özellikle her ne ortamda olunursa olunsun açık veya kapalı insanların maske, mesafe, temizlik kurallarına uyması koşuluyla bu hastalıktan kurtulabileceğiz. Bunlar olmadığı takdirde açık alanda da olsa kapalı alanda da olsa sıkıntılarımız yine baş gösterecektir" dedi.

Aşı uyarılarımızdan sonra ciddi hareketlenme oldu

Aşı konusunda ikna timi oluşturduklarını ve bu anlamda da önemli bir mesafe kat ettiklerini kaydeden Usta, "Yaptığımız uyarılardan sonra ciddi bir şekilde hareketlenme oldu. İnsanlarımız artık belli düşüncelere yönelmemeye başladılar. Bizim aşı ikna timi, sürekli arayan bir ekibimiz de var. Onlarda sürekli aşıyla ilgili kişileri arayarak gerekçelerini ve yapılma olayının farkındalığını oluşturuyorlar. Oradan da ciddi bir şekilde aşıya yönelme var. Dolayısıyla inşallah Haziran ayı içerisinde ciddi bir ivme yakalamış olacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Koca