Cenaze İşleri filmi konusu nedir? Cenaze İşleri oyuncuları ve Cenaze İşleri özeti!
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Cenaze İşleri filmi konusu nedir? Cenaze İşleri oyuncuları ve Cenaze İşleri özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Cenaze İşleri filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda ekrana gelen Cenaze İşleri filmi hakkında Cenaze İşleri konusu, Cenaze İşleri özeti, Cenaze İşleri oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte, Cenaze İşleri filmi detayları.

Cenaze İşleri filmi konusu nedir? Cenaze İşleri oyuncuları ve Cenaze İşleri özeti!
08.07.2020 08:13 | Son Güncelleme: 08.07.2020 08:17

Cenaze İşleri filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Cenaze İşleri filmini izleyecek olanların merak ettiği Cenaze İşleri konusu nedir, Cenaze İşleri oyuncuları kimler ve Cenaze İşleri özeti gibi konuları inceliyoruz.

CENAZE İŞLERİ FİLMİNİN ÖZETİ

Belediyede cenaze işleri görevlisi olan Orhan, kimsesizler mezarlığının da sorumlusudur. Sevgilisi Serpil'le evlenmek ister; fakat parasızlıktan evlenemez. Orhan'ın arkadaşı Rafet, bir cesedi ortadan kaldırmak ister ve bunun için Orhan'dan para karşılığında cesedin kimsesizler mezarlığına gömülmesini talep eder. Orhan'ın vicdanı rahat etmez; ancak alacağı parayla Serpil'le evlenebileceğini düşünür ve istemeyerek de olsa teklifi kabul eder. Fakat cesedin gömüleceği sırada, adamın ölmediği fark edilir ve işler karışır

CENAZE İŞLERİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen : Korhan Uğur

Oyuncular : Melih Selçuk, Ergun Kuyucu, Melis Cemre Çınar, Barış Kıralioğlu, Yüksel Ünal, Caner Atacan, Suzan Aksoy, Bedia Ener.

Türü : Komedi

Yapım Yılı : 2017

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