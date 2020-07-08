Cenaze İşleri filmi konusu nedir? Cenaze İşleri oyuncuları ve Cenaze İşleri özeti!

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CENAZE İŞLERİ FİLMİNİN ÖZETİ

Belediyede cenaze işleri görevlisi olan Orhan, kimsesizler mezarlığının da sorumlusudur. Sevgilisi Serpil'le evlenmek ister; fakat parasızlıktan evlenemez. Orhan'ın arkadaşı Rafet, bir cesedi ortadan kaldırmak ister ve bunun için Orhan'dan para karşılığında cesedin kimsesizler mezarlığına gömülmesini talep eder. Orhan'ın vicdanı rahat etmez; ancak alacağı parayla Serpil'le evlenebileceğini düşünür ve istemeyerek de olsa teklifi kabul eder. Fakat cesedin gömüleceği sırada, adamın ölmediği fark edilir ve işler karışır

CENAZE İŞLERİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen : Korhan Uğur

Oyuncular : Melih Selçuk, Ergun Kuyucu, Melis Cemre Çınar, Barış Kıralioğlu, Yüksel Ünal, Caner Atacan, Suzan Aksoy, Bedia Ener.

Türü : Komedi

Yapım Yılı : 2017