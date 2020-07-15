'Cenaze' husumeti cinayetle bitti: 1 ölü, 5 yaralı (2) - Yeniden
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'Cenaze' husumeti cinayetle bitti: 1 ölü, 5 yaralı (2) - Yeniden

Sayın Yazıişleri müdürlerine;'Trafikte bıçaklı kavga: 1 ölü, 6 yaralı' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçiyoruz.

'Cenaze' husumeti cinayetle bitti: 1 ölü, 5 yaralı (2) - Yeniden
15.07.2020 23:16 | Son Güncelleme: 15.07.2020 23:16

Sayın Yazıişleri müdürlerine;

'Trafikte bıçaklı kavga: 1 ölü, 6 yaralı' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçiyoruz. DHA

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Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, - ANTALYA'da, cenazeye katılmama nedeniyle aralarında 6 aydır husumet bulunan iki aile üyelerinin yol ortasındaki kavgasında Huni Karadeniz öldü, 5 kişi de bıçakla yaralandı.Olay saat 17.00 sıralarında Kepez ilc¸esi Ku¨tu¨kc¸u¨ Mahallesi Ku¨tu¨kc¸u¨ Ko¨pru¨su¨ o¨nu¨nde meydana geldi. Cenazeye katılmama nedeniyle 6 aydır aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri, akşam saatlerinde yol ortasında karşılaştı. Taraflar birbirlerine taş, sopa, çaba, balta ve bıçakla saldırdı. İki aileden 12 kişinin katıldığı kavgada, Huni Karadeniz yaşamını yitirdi. R.G., V.G., F.G., M.K. ve S.K. ise bıçakla yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Huni Karadeniz'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, 5 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan F.G.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.OLAY YERİNDE BIÇAK, BALTA, ÇAPAKavgaya karışanlardan 4'ü polis tarafından gözaltına alınırken, olay sonrası kaçan C.K. ve E.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, 3 adet bıc¸ak, 5 adet kazma sopası, 1 adet balta ve 1 adet c¸apa ele geçirildi.CENAZEYE KATILMAMA HUSUMETİ

Taraflar arasındaki husumetin, 6 ay öncesine dayandığı ortaya çıktı. Olaydan 6 ay önce C.K.'nin kardeşi E.K'nin öldürüldüğü, diğer aile üyelerinin cenaze törenine katılmaması nedeniyle taraflar arasında husumet oluştuğu kaydedildi.


Kaynak: DHA

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