Cenaze hizmetlerinde görevli 3 personelde korona virüs çıktı Gaziantep'te Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde cenaze hizmetlerinde görevli 3 personelin korona virüs testi pozitif çıktı.

Gaziantep'te Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde cenaze hizmetlerinde görevli 3 personelin korona virüs testi pozitif çıktı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde cenaze hizmetlerinde görevli olan 3 personelde korona virüs çıktığı belirtilerek, söz konusu personelin vakit kaybetmeksizin tedavi altına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, "Bu personellerin temaslıları ile ilgili filyasyon çalışmasına başlanmıştır. Mevcut durumla ilgili bütün birimler görevlendirilmiş olup, filyasyon çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığını korumaları açısından mümkün olduğunca kalabalık oluşturabilecek cenaze merasimlerine katılmamaları ve taziye görevlerini telefon yoluyla yerine getirmelerinin uygun olacağı değerlendirilmektedir" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA