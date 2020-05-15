Cenaze hizmetlerinde görevli 3 kişide koronavirüs çıktı
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Cenaze hizmetlerinde görevli 3 kişide koronavirüs çıktı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde çalışan cenaze hizmetleri görevlisi 3 kişi, koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı.

Cenaze hizmetlerinde görevli 3 kişide koronavirüs çıktı
15.05.2020 19:36 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:36

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde çalışan  cenaze hizmetleri görevlisi 3 kişi, koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı.

Gaziantep Valiliği, yaptığı yazılı açıklama ile Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde cenaze hizmetlerinde çalışan 3 personelin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını söyledi. Personelin tedaviye alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu personellerin temaslıları ile ilgili filyasyon çalışmasına başlanmıştır. Mevcut durumla ilgili bütün birimler görevlendirilmiş olup, filyasyon çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığını korumaları açısından mümkün olduğunca kalabalık oluşturabilecek cenaze merasimlerine katılmamaları ve taziye görevlerini telefon yoluyla yerine getirmelerinin uygun olacağı değerlendirilmektedir."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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