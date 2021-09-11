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Son dakika haber... Cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı Bartın'da cenaze evinde balkonun çökmesi sonucu 13 kişi yaralandı Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Bağdatlı köyünde cenaze evindeki ahşap balkonun çökmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı

BARTIN - Bartın'da cenaze evinde balkonun çökmesi sonucu 13 kişi yaralandı

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Bağdatlı köyünde cenaze evindeki ahşap balkonun çökmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kalp krizi sonucu vefat eden 47 yaşındaki Muharrem Can için Bağdatlı köyünün Kadıoğlu mahallesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazenin baba evinden çıkarıldığı sırada 2 katlı evin ahşap balkonu çöktü. Bu sırada balkonda olan çoğu kadın 13 kişi üç metre yükseklikten yere düşerek yaralandı. Cenaze evinde ikram edilmek üzere hazırlanan sıcak yemeklerin de çöken balkonda olması dolayısıyla yaralılardan 2'sinin vücudunda yanıklar oluştu.

Olay sonrasında bölgeye çok sayıda 112 ambulansı sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken bazı yaralıların da özel araçlarla hastaneye kaldırıldıkları görüldü.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Son dakika haber... Cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı

Son dakika haber... Cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı

Son dakika haber... Cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı

Son dakika haber... Cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı

Son dakika haber... Cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı

Son dakika haber... Cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı

Son dakika haber... Cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Son Dakika Haberleri
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