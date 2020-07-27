Cenaze dönüşü şarampole devrilen otomobildeki 3 kardeş öldü (2)
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Cenaze dönüşü şarampole devrilen otomobildeki 3 kardeş öldü (2)

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, cenaze dönüşünde şarampole devrilen otomobildeki 3 kardeş hayatını kaybetti.

27.07.2020 00:22 | Son Güncelleme: 27.07.2020 00:26

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, cenaze dönüşünde şarampole devrilen otomobildeki 3 kardeş hayatını kaybetti.

Mehmet Alkan'ın kullandığı 23 TD 321 plakalı otomobil, Sürek köyü çıkışında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Araçtaki Mehmet, Habip ve Suat Alkan kardeşlerden uzun süre haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve köylülere haber verdi.

Yapılan arama çalışmaları sonucunda şarampole devrilen otomobil köylülerce bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, 3 kardeşin olay yerinde öldüğü belirlendi.

Kardeşlerin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Elazığ Belediyesine ait cenaze araçları ile otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden kardeşlerin, Maden ilçesinden otomobille Sivrice ilçesine bağlı Sürek köyüne cenaze törenine gittiği, kazanın törenin ardından ilçeye dönerlerken yaşandığı öğrenildi.

Cenaze dönüşü şarampole devrilen otomobildeki 3 kardeş öldü (2)

Kaynak: AA

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