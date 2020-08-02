Cenaze dönüşü kaza yapan araçtaki 5 kişi yaralandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde park halindeki otomobile çarpan araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
02.08.2020 19:40 | Son Güncelleme: 02.08.2020 20:32
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde park halindeki otomobile çarpan araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Nedim Sefa idaresindeki 11 UB 169 plakalı otomobil, Sorgun Yolu mevkisinde Kadir Kalyoncu'ya ait park halindeki 54 YA 176 plakalı otomobile çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile beraberindeki Hilmi Sefa, Nermin Karcı, Necmiye Çömlek ve Nevin Dirik yaralandı.
Yaralılar, Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerindeki devlet hastanelerine kaldırıldı.
Otomobildekilerin, Bilecik merkeze bağlı Kapaklı köyünde Nedim Sefa'nın annesinin cenaze törenine katıldıkları, dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Kaynak: AA