Cenaze dönüşü araç uçuruma yuvarlandı: 3 kardeş öldü
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Cenaze dönüşü araç uçuruma yuvarlandı: 3 kardeş öldü

Cenaze dönüşü araç uçuruma yuvarlandı: 3 kardeş öldü Kaza kardeşlerden uzun süre haber alınamaması üzerine yapılan aramayla 6 saat sonra ortaya çıktı Elazığ'da cenaze dönüşü 100 metrelik uçuruma yuvarlanan araç içinde bulunan 3 kardeş olay yerinde hayatını kaybetti.

27.07.2020 03:32 | Son Güncelleme: 27.07.2020 07:58

Cenaze dönüşü araç uçuruma yuvarlandı: 3 kardeş öldü

Kaza kardeşlerden uzun süre haber alınamaması üzerine yapılan aramayla 6 saat sonra ortaya çıktı

ELAZIĞ - Elazığ'da cenaze dönüşü 100 metrelik uçuruma yuvarlanan araç içinde bulunan 3 kardeş olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Sivrice ilçesi Sürek köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet (70), Suat (55), ve Habip (60), kardeşler Yoncapınar köyünden Sürek köyüne akrabalarının cenazesine gitti. Cenaze defninin ardından öğle saatlerinde kardeşler Suat Alkan idaresindeki 23 TD 321 plakalı otomobille dönüşe geçti.Dönüş yolunda sürücü Alkan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. 3 kardeşten uzun süre haber alamayınca yakınları köy ve yollarda arama yaptı. Arama sırasında saat 18.30 sularında uçuruma yuvarlanan araç farkedildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kardeşin de hayatını kaybettiğini belirledi.Yapılan incelemelerin ardından kardeşlerin cansız bedeni ekipler tarafından uçurumdaki araçtan çıkartıldı.

Acı haberi alan kardeşlerin yakınları kaza yerine gelerek göz yaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

Kaza ile ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.

Cenaze dönüşü araç uçuruma yuvarlandı: 3 kardeş öldü

Kaynak: İHA

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