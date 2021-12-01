Son dakika haber... Cenaze çıkışı husumetlisini ayağından vurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Cenaze çıkışı husumetlisini ayağından vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Cenaze çıkışı husumetlisini ayağından vurdu

Son dakika haber: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişi önce tartıştı sonra silahlar konuştu.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişi önce tartıştı sonra silahlar konuştu. Ayağından vurulan şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Davutlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan B.G. ve T.A., bir cenaze törenine katıldı. Mezarlık çıkışında iddiaya göre belinden silahını çıkartan B.G., T.A.'nın bacağına iki el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesiyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan T.A., ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ekrem Keser/ İHA)

Son dakika haber... Cenaze çıkışı husumetlisini ayağından vurdu

Son dakika haber... Cenaze çıkışı husumetlisini ayağından vurdu

Son dakika haberleri: İETT ŞOFÖRÜNDEN AMBULANS SÜRÜCÜSÜNE DAYAK

Son dakika haberleri: İETT ŞOFÖRÜNDEN AMBULANS SÜRÜCÜSÜNE DAYAK

 Sultangazi'de lodosun etkisiyle kopan kalas parçasının başına isabet etmesiyle öldü

Sultangazi'de lodosun etkisiyle kopan kalas parçasının başına isabet etmesiyle öldü

 Fırtınada kopan kalas parçasının başına isabet ettiği kadın hayatını kaybetti

Fırtınada kopan kalas parçasının başına isabet ettiği kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title