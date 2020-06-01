Cenaze aracı takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
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Cenaze aracı takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Cenaze aracı takla attı: 1 ölü, 1 yaralı -Sivas'ın İmranlı ilçesinde cenaze aracının şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Sivas'ın İmranlı ilçesinde cenaze aracının şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1...

01.06.2020 23:12 | Son Güncelleme: 01.06.2020 23:16

Cenaze aracı takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

-Sivas'ın İmranlı ilçesinde cenaze aracının şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesinde cenaze aracının şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Erzincan karayolu Piredere köyü mevkinde meydana geldi. Gaziantep Büyükşehir belediyesine ait Mehmet Özçelik yönetimdeki 27 BSH 44 cenaze nakil aracı Piredere köyü mevkine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi. Devrilme sonucu takla atan cenaze nakil aracının şoförü hayatını kaybederken yanında bulunan yedek şoför M.S.A yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği sevk edildi. Kaza da yaralanan M.S.A İmranlı Devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Cenaze aracı takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA

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