Cenaze aracı su kanalına düştü
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Cenaze aracı su kanalına düştü

İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - Haberler | 3. Sayfa

Cenaze aracı su kanalına düştü Cenaze almaya giderken direksiyon hakimiyetini kaybedince su kanalına düştü Karabük'te hastaneye cenaze almaya giden Karabük Belediyesi'ne ait Cenaze Nakil aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine su kanalına uçtu.

Cenaze aracı su kanalına düştü

Cenaze almaya giderken direksiyon hakimiyetini kaybedince su kanalına düştü

KARABÜK - Karabük'te hastaneye cenaze almaya giden Karabük Belediyesi'ne ait Cenaze Nakil aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine su kanalına uçtu.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Yeşil Mahalle Zümrüt Sokak üzerinde meydana geldi. Hastane morgundan cenaze almaya giden Murat Özçelik idaresindeki Karabük Belediyesine ait 78 AB 190 plakalı Cenaze nakil aracı, önünde seyreden bir aracın ani fren yapması sonucu ona çarpmamak üzere fren yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkulukları kırarak su kanalına düştü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü kendi imkanları ile cenaze nakil aracından çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Trafik polislerin incelemesi sonucu Vinç yardımı ile cenaze nakil aracı kanaldan çıkarıldı.

Kazayla ilgili trafik ekipleri soruşturma başlattı.

Cenaze aracı su kanalına düştü
Cenaze aracı su kanalına düştü
Cenaze aracı su kanalına düştü
Cenaze aracı su kanalına düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM

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