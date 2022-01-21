Cenan Çamyurdu kimdir? Aziz 'Cemal' Cenan Çamyurdu kaç yaşında, nereli? soruları Aziz dizisi izleyicileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Aziz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün yaptığı, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizide rol alan oyuncular merak ediliyor.

AZİZ CEMAL KİMDİR?

Ben Cemal. Buralarda herkes Cemo der bana. Dünyaya gelmişim gelmesine de soran olaydı bey oğlu olmadıktan sonra töbe gelmezdim. Kader işte, bimarabanın oğlu olarak düştük bu hayata. Marabanın oğlundan ne olur? Ben size deyim; hiç bi şey. Benden de hiç bi şey olmadı. Aziz beyin çiftliğinde başımı sokacak bi damım birde boğazımdan geçen üç beş lokmadan başka bi şeyim yok. Haa bir de güp karısı ( cadı gibi) bi karım var.Biraz tembelim. Benim suçum değil amma. Ne yapayım? Çalışmak yok fıtratım da. Mevlam öyle münasip görmüş. Piyizlenmeyi pek severim. Bir köşede kıvrılıp şekerleme yapmayı da… Sonra dedikoduyla da aram iyidir. Bu yüzden kulağım deliktir. Pek güven olmaz bana. Kimin gemisine biner onun türküsünü çığırırım. Bi tek şey yazmaz benim kitabımda. Yediğim tasa pislemem ben. Bundan ötürü gayri ölürüm lakin yine de bırakamam Aziz Beyimi…

CENAN ÇAMYURDU KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 1970, Gümüşhane doğumludur. Halk Eğitim Merkezi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Cenan Çamyurdu,1997 yılından itibaren Yasemince, Aşk Meydan Savaşı, Yabancı Damat, Papatyam, Yeni Dünya, Yaşamak Güzel Şey, Çoban Yıldızı, Mucize Doktor gibi birçok film ve dizide rol aldı.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

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Rol Aldığı Film ve Diziler:

Mucize Doktor (Hikmet Vefa, TV Dizisi 2021)

İkizler Memo-Can (TV Dizisi 2019)

Trileçe (Sinema Filmi 2018)

Her Şey Seninle Güzel (Mehmet, Sinema Filmi 2018)

Yasak Elma (Osman, TV Dizisi 2018)

Renkli Rüyalar (Cemal, Kısa Film 2017)

Çoban Yıldızı (Hasan Filiz, TV Dizisi 2017)

Yaşamak Güzel Şey (Sinema Filmi 2017)

Kaçın Kurası (Mahmut, TV Dizisi 2016)

İlişki Durumu: Karışık (Naci, TV Dizisi 2015)

Yeni Dünya (Harun, Sinema Filmi 2015)

Karadayı (Avukat Erdal, TV Dizisi 2012-2014)

Tövbeler Tövbesi (TV Dizisi 2011)

Kayıp Aranıyor (TV Dizisi 2011)

Umut Yolcuları (Çelik, TV Dizisi 2010)

Papatyam (TV Dizisi 2009)

Kahramanlar (Polis, TV Dizisi 2009)

IV. Osman (Resmo, TV Dizisi 2009)

Bu Kalp Seni Unutur mu? (Polis, TV Dizisi 2009)

Melekler Korusun (TV Dizisi Ahmet, 2009)

Kız Takımı (Öğretmen, TV Dizisi 2008)

Kollama (TV Dizisi Terörist, 2008)

Derdest (Hüseyin Karadağ, TV Dizisi 2008)

Dedektif Biraderler (İlyas, TV Dizisi 2008)

Canım Ailem (TV Dizisi Tefeci Cemal, 2008)

Menekşe ile Halil (Kadın Satıcısı, TV Dizisi 2007)

Kavak Yelleri (TV Dizisi Fuat, 2007)

Hakkını Helal Et (Necati, TV Dizisi 2007)

Doktorlar (TV Dizisi 2008)

Cemile (TV Dizisi 2006)

Arka Sokaklar (TV Dizisi İnşaat İşcisi, 2006)

Ah Polis Olsam (TV Dizisi 2006)

Saklambaç (Güvenlik, TV Dizisi 2005)

Hırsız Polis (TV Dizisi 2005-2006)

Güz Yangını (TV Dizisi 2005)

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (TV Dizisi 2004)

Yabancı Damat (Emine'nin Babası, TV Dizisi 2004)

Bedel (İdris, TV Filmi 2004)

Balans ve Manevra (Sinema Filmi 2004)

Aliye (Ramazan, TV Dizisi 2004)

Kurtlar Vadisi (TV Dizisi Başkomiser, 2003-2004)

Bir İstanbul Masalı (TV Dizisi 2003)

Aşk Meydan Savaşı (TV Dizisi 2002)

Aşkına Eşkıya (Cemal, TV Dizisi 2001)

Deli Yürek (Tutuklu, TV Dizisi 1999)

Yasemince (TV Dizisi 1997)

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