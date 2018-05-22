Cenk Tosun'dan Cedi Osman'a Mesaj: Bence Işık Var, Sen Ne Dersin
Milli futbolcumuz Cenk Tosun sosyal medya üzerinden Cedi Osman'a basketbol oynadığı görüntüleri yollayarak "Bana sorarsan ışık var, sen ne diyorsun?" dedi.
Everton'da oynayan Milli futbolcu Cenk Tosun, basketbol oynadığı bir videoyu Twitter'dan paylaştı.
Tweet'ini Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman'a "mention" yapan Cenk Tosun "Bana sorarsan ışık var, sen ne diyorsun?" yazdı.
"IŞIK NE DEMEK ÇOK DAHA FAZLASI VAR"
Cedi Osman'ın bu tweet'e yanıtı gecikmedi.
Başarılı basketbolcu "Abi ışık ne demek çok daha fazlası var. Temmuzda benim akademiye beklerim. Bu yeteneği gençlerle paylaşman gerekir." yazdı.
YORUMLAR (2)
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İkisini i de çok seviyorum. Ne olursunuz siz diğerleri gibi medyatik olmayın aCevap Yaz Yayından Kaldır
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Böyle efendi, düzgün sporcularımız olduğu için gurur duyuyorum. Umarım ileride böyle pırlanta gibi sporcularımızı siyasete alet etmezler. (Evet-Hayır vb. propagandalara karıştırılmazlar)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır