Çemyo'ya 2021 Yılı Mekânda Erişebilirlik Ödülü Yeni

HaberlerYükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından, yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmayı ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçlayan "2021 Yılı Engelsiz Üniversite...

NKÜ - HaberlerYükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından, yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmayı ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçlayan "2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri" kapsamında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Turuncu Bayrak almaya hak kazandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), tarafından üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla 2018 yılından bu yana her yıl düzenlenen "Engelsiz Üniversite Ödülleri" töreninde Üniversitemiz Çerkezköy Meslek Yüksekokulu "2021 Yılı Mekanda Erişebilirlik Ödülü" (turuncu bayrak) alırken; Üniversitemizin Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tıp Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere toplam 5 birimi de Engelsiz Üniversite Ödülleri 2021 Aday Olmaya Hak Kazanan Üniversiteler listesinde yer aldı.

Kaynak: Habermetre