Cemtech Kimdir?







CemTech Kurucu Ortağı Cem Çağatay Karaali CemTech ve faaliyetlerini Wise TV'ye Anlattı.



CemTech'in firmalara uçtan uca network, test ölçümü ve optimizasyon sistemlerini sağladığını belirten Karaali özellikle fiberoptik ve bakır kablolama ile wifi çözümlerine yönelik test planlama ve ölçüm sistemleri, yazılım ve donanım çözümleri sunduklarını söyledi. Karaali veri merkezlerine yönelik farklı test ölçümü ve optimizasyon cihazları ve aksesuarlarının bulunduğunu da sözlerine ekledi.







