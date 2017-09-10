Cemtech'in Yeni Nesil Veri Merkezi Çözümleri Neler?

CemTech Kurucu Ortağı Cem Çağatay Karaali CemTech'in yeni nesil veri merkezi çözümlerini Wise TV'ye anlattı.



Wise TV sorularını yanıtlayan Karaali, CemTech'in veri merkezi çözümlerinde çözüm ortakları viav 1 solutions'a ait yeni nesil tier 1 sertifikasyon cihazlarını, fiberoptik test cihazlarını ve fiberoptik cihazların düzgün çalışıp çalışmadığını test eden sinyal testi çözümlerini kullandıklarını dile getirerek sektörde giderek yaygınlaşan fiberoptik konnektör'lerin temiz mi kirli mi olduğunu gösteren özel mikroskop cihazlarının da mevcut olduğunu belirtti.