Cemreler ne zaman düşer 2021? Cemre ne demek? Cemre düşüşü tarihleri!
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Cemreler ne zaman düşer 2021? Cemre ne demek? Cemre düşüşü tarihleri!

21.01.2021 11:12 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:15
Cemreler ne zaman düşer 2021? Cemre ne demek? Cemre düşüşü tarihleri!

Soğuk havaların hissedildiği günlere sıcak havaların müjdesi olarak bilinen Cemreler ne zaman düşer 2021? Cemre ne demek? Cemre düşüşü tarihleri!

rapça kökenli bir kelime olan "cemre"' halk arasında üç aşama olarak düşen ve İlkbahar başlangıcı olarak biliniyor. Cemre nedir? Cemre ne zaman düşecek? 2021 cemre düşüş tarihleri! D

CEMRE NEDİR?

Cemre İlkbahar'ın başlangıcı olarak bilinir. Yedi gün arayla ilk olarak havaya sonra su ve toprağa düşer. Sıcaklıkların artışı olarak bilinilir. "Cemre düşmesi" ise hayvancılıkla uğraşanlar için oldukça önemlidir. Hayvanların soğukta çıkamadıkları için "Cemre düşmesi" otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını ifade eder.

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞER 2021?

Cemre üç aşama olarak düşer. İlki havaya sonra suya ve en son toprağa düşer. Sıcak havaların yaklaştığınaişaret olan bu olay ne zaman? 2021 Cemre ne zaman düşecek?

Cemrenin havaya düşüşü: 19-20 Şubat

Cemrenin suya düşüşü: 26-27 Şubat

Cemrenin suya düşüşü: 5-6 Mart

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